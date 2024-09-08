أبو عبيدة يوجه رسالة للأردنيين بعد حادث معبر الكرامة

ياسر رشاد - القاهرة - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطعا مصورا للناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، يوجه فيه رسالة للأردنيين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



ودعا أبو عبيدة في مقطع الفيديو، الذي كانت القسام بثته بوقت سابق، الأردنيين إلى تصعيد العمل الشعبي والجماهيري والمقاومة، معتبرا أن أهل الأردن كابوس يخشى الاحتلال تحركه وهو يعمل على عزله وتحييده عن قضيته.

وقتل 3 إسرائيليين الأحد بإطلاق نار عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عملية إطلاق النار نفذت من المسافة صفر، وأسفرت عن مقتل المنفذ وهو سائق شاحنة يحمل الجنسية الأردنية، و3 إسرائيليين.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط للمكان، وقد أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين، كما أغلق مداخل مدينة أريحا.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، بين الضفة الغربية والأردن.