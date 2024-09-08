روسيا: ارتفاع حصيلة خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك لـ 510 عساكر

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 510 عسكريين، وذلك بعد أن كانت حصيلة اليوم السابق 280 عسكريا، وفقا ل"روسيا اليوم".

وتابعت الوزارة في بيان لها أن الخسائر الأوكرانية شملت كذلك 19 مدرعة، بينها 3 دبابات ومركبة مشاة قتالية و15 مركبة قتالية مدرعة، ومعدات عسكرية أخرى.

وذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" صدت 5 هجمات للعدو في اتجاه 5 بلدات وقرى حدودية، خسر جراءها الجيش الأوكراني نحو 40 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة وعربة مشاة قتالية وثلاث عربات قتالية مدرعة.

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 6 ألوية أوكرانية في محيط 12 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.

وشنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز مرتزقة أجانب وجنود ومعدات عسكرية من احتياطيات 8 ألوية للجيش الأوكراني في محيط 12 مراكز سكنية في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وشمل مجموع الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال أكثر من 11220 عسكريا و87 دبابة و42 مركبة مشاة قتالية، و74 ناقلة جند مدرعة، إضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية أخرى.