الإعلام الإسرائيلي يعلن هوية منفذ عملية اطلاق النار عند معبر الكرامة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن هوية يزعم أنها لمنفذ عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، والتي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وفقا ل"روسيا اليوم".

ونشرت وسائل الإعلام صورة لجواز سفر الأردني عبد السلام خالد سليم الزعبي، من مواليد 1977.

من جهة أخرى نشر الجيش الإسرائيلي صورة للسلاح الذي استخدمه الزعبي في عمليته.

وقتل 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار عند معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عملية إطلاق النار نفذت من المسافة صفر، وأسفرت عن مقتل المنفذ وهو سائق شاحنة يحمل الجنسية الأردنية، و3 إسرائيليين.ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تمشيط للمكان، وقد أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين.

كذلك أعلنت السلطات الأردنية إغلاق المعبر حتى إشعار آخر.

وتعليقا على الحادث، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إنه "يوم صعب إذ إننا محاطون بأيديولوجية قاتلة بقيادة إيران".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، قتل إرهابيون خسيسون 6 من مختطفينا بدم بارد و3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية. القتلة لا يميزون بيننا، إنهم يريدون قتلنا جميعا، حتى النهاية. اليمين واليسار، العلمانيون والمتدينون، اليهود وغير اليهود".