رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قوة يهودية يقتحم المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم يتسحاك كرويزر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قوة يهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد المسجد الأقصى، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".



وذكر المراسل، بأن كرويز اقتحم المسجد الأقصى رغم تحذير الأجهزة الأمنية له من احتمال توتير العلاقات مع الأردن وأدى صلوات يهودية فيه.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية مع الأردن إثر مقتل 3 إسرائيليين، الأحد، بعد تعرضهما لإطلاق نار عند معبر بين الضفة الغربية والأردن، فيما تم تحييد منفذ العملية.

ووقعت عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية أو معبر الكرامة وفق التسمية العربية.

والقتلي الثلاثة فهم موظفو أمن إسرائيليون يعملون في معبر اللنبي وهم في العقد الخامس من العمر.