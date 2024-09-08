حاصباني شارك بمؤتمر حزب إيطالي: لإرساء الديمقراطية بشرق المتوسط وإنجاز حلول للاستقرار

لبّى عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غسان حاصباني​، دعوةً من حزب "فورزا إتاليا" الّذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة الايطاليّة أنطونيو تاياني، للمشاركة في مؤتمر الحزب السّنوي، وتقديم مداخلة حول الشرق الأوسط والسّياسة الخارجيّة الأوروبيّة.

وأكّد حاصباني، المشارِك الوحيد الموجود في المؤتمر من خارج إيطاليا، "أهميّة إرساء مفاهيم الدّيمقراطيّة في شرق المتوسّط، والعمل على إنجاز حلول مستدامة للاستقرار، وعدم الاعتماد على الحلول الآنيّة والموقّتة".

كما تخلّلت الزّيارة لقاءات ثنائيّة مع تياني ومسؤولين في الخارجيّة والدّفاع، تمحورت حول الوضع في لبنان ومسار الدّيمقراطيةّ والاستقرار، الاستحقاق الرّئاسي، وسبل مساعدة المؤسّسات في لبنان لا سيّما الجيش اللبناني.