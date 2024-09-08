مسيرة صلاة وتأمل إلى كنيسة سيدة الحصن في إهدن بمناسبة عيد مولد العذراء

نُظّمت مسيرة صلاة وتأمّل لمناسبة عيد مولد السيدة العذراء، من كنيسة مار بطرس وبولس وصولًا إلى كنيسة سيدة الحصن في إهدن، حمل خلالها المؤمنون تمثال السيدة العذراء، وتخلّلتها صلوات وتراتيل على نيّة لبنان.
ولدى وصولها إلى مدخل الكنيسة، استُقبلت العذراء بالصّلوات والزّغاريد ورشّ الورود وعزف الموسيقى والتّراتيل.
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