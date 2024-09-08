حراك المعلمين المتعاقدين طالب مجلس الوزراء بعقد جلسة سريعة الأسبوع المقبل مخصصة للتعليم الرسمي

طالب حراك المعلمين المتعاقدين، في بيان، مجلس الوزراء بعقد جلسة سريعة أوائل الأسبوع المقبل مخصصة فقط للتعليم الرسمي هدفها انطلاقة معافية لهذا التعليم.

وطالب الحراك، أن "يكون على جدول أعمال الجلسة البنود الآتية "زيادة بدل انتاجية للمعلمين توازي بدل انتاجية أساتذة الجامعة اللبنانية، ورفع أجر الساعة للمتعاقدين كافة والمستعان والإجرائي، إضافة تمويل صناديق المدارس وطنيًا".

وتوجه الحراك، إلى "رئيس مجلس الوزراء والوزراء محملاً إياهم مسؤولية وطنية تقع على عاتقهم وهي انتشال التعليم الرسمي من الانهيار السريع الحتمي إذا ما تغاضت الحكومة عن مسؤولياتها الوطنية تلك".

وذكر أن "هذه المسؤولية التي توازي ربما مسؤولية الدفاع عن الأرض ضد العدوان الإسرائيلي، وأقرت بشكل سريع أجندة حقوق الطلاب والمعلمين، هذه الأجندة التي كان عليها إقرارها من أشهر وليس مع انطلاقة عام دراسي".