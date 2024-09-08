أشادت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، بـ"العمليّة البطوليّة الّتي نفّذها قبل ظهر اليوم، أحد أبطال الأردن، على معبر الكرامة بين الأردن وأراضينا المحتلّة".
واعتبرت في بيان، أنّ "هذا العمل البطولي هو أصدق تعبير عن نبض الشّعب الأردني والشّعوب العربيّة والمسلمة، تجاه المجازر الوحشيّة الّتي يرتكبها العدو"، مؤكّدةً أنّ "هذه العمليّة البطوليّة ومثيلاتها، هي الرّدّ الوحيد الّذي تفهمه الإدارة الأميركية، شريك الكيان المجرم في حرب الإبادة الّتي يشنها ضدّ شعبنا في الضفّة المحتلّة وقطاع غزة". وتوجّهت بتحيّة إجلال وإكبار إلى "بطل عمليّة معبر الكرامة، ونترحّم على روحه الطّاهرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجهاد الإسلامي" أشادت بعملية معبر الكرامة: الرد الوحيد الذي تفهمه الإدارة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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