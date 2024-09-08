الصحة الفلسطينية: 69 بالمئة من أطفال قطاع غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ أنّ "بعد مرور 7 أيّام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التّطعيم ضدّ مرض شلل الأطفال، نحو %69 من أطفالنا في ​قطاع غزة​ (من عمر يوم وحتّى 10 سنوات) تلقّوا الجرعة الأولى من اللّقاح، ضمن الحملة المستمرّة في محافظتَي دير البلح وخانيونس والمناطق المجاورة، حتّى مساء اليوم الأحد".

وكشفت الوزارة في بيان، أنّ "عدد الأطفال الّذين تلقّوا الجرعة الأولى بلغَ حتّى مساء أمس السبت، 441647 طفلًا، بينهم %49 من الإناث، و%51 من الذّكور"، مشيرةً إلى أنّ "الجولة الأولى من حملة التّطعيم تُستكمل بمحافظة غزة والشّمال".

وأكّدت أنّ "طواقم الوزارة و"الأونروا" ومنظّمة الصّحة العالميّة و"اليونيسيف" تواصل الجهود في حملة التّطعيم، رغم عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، وفي ظلّ خطر كبير على تنقّلهم بين مراكز التّطعيم، كحال أهلنا في القطاع الحريصين على تطعيم الأطفال ضدّ المرض".