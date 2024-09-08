"حماس" دعت الشعوب للانتفاض رفضًا لحرب الإبادة: عملية معبر الكرامة رد طبيعي على محرقة العدو

أكّدت "حركة المقاومة الإسلامية- حماس"، أنّ "العمليّة البطوليّة الّتي نفّذها نشمي من نشامى ​الأردن​، ردّ طبيعي على المحرقة الّتي ينفّذها العدو الصّهيوني النّازي بحقّ أبناء شعبنا في غزّة و​الضفة الغربية​ المحتلّة، ومخطّطاته في التّهجير وتهويد ​المسجد الأقصى​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عمليّة معبر الكرامة هي تأكيد على رفض الشّعوب العربيّة للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوّة مع شعبنا ومقاومته الباسلة، دفاعًا عن القدس والأقصى".

وأشارت الحركة إلى "أنّنا إذ نزفّ الشّهيد البطل منفّذ العمليّة، ندعو شعوب أمّتنا العربيّة والإسلاميّة إلى الانتفاض رفضًا للعدوان وحرب الإبادة ضدّ شعبنا في قطاع ​غزة​، والهجمة المسعورة ضدّ شعبنا في الضفّة الأبيّة".

وشدّدت على أنّ "غزة الّتي تدافع عن الأمّة في وجه الصّهاينة، وتخوض معركةً قاسيةً شارفت على العام، تستنفر الأمّة وكلّ أحرار العالم، لتهبّ في وجه الاحتلال دعمًا لغزة والقدس والضفّة، ودفاعًا عن كرامة أمّتنا وأمنها القومي".