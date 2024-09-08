الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40972 شهيدًا و94761 مصابًا

كشفت وزارة الصحة في غزة، في تقرير لها، أنّ "الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و145 مصابا".

وأعلنت بذلك عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40972 شهيدًا و94761 مصابًا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.