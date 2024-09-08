لافروف: شعب أوكرانيا يظل شقيقا للروسي

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن شعب أوكرانيا يظل شقيقا للشعب الروسي، على الرغم من الانقلاب غير الدستوري وأوامر الغرب بتحويل أوكرانيا إلى تهديد نازي لروسيا، وفقا لوكالة "روسيا اليوم".

وقال لافروف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين "الشعب الأوكراني أشقاء لنا، نحن نعرف ذلك، وهؤلاء الأشخاص الذين جلبهم الغرب إلى السلطة من خلال انقلاب غير دستوري ينفذون أوامر الغرب بتحويل البلاد إلى تهديد نازي لروسيا.

وأضاف: "هذا المخطط لن ينجح، هذا واضح للجميع، لكنه تسبب ببعض التشنجات والألم نشهدها الآن، بما في ذلك ما يسمى بـ "هجوم كورسك"، قضيتنا عادلة.

يذكر أن، شمل مجموع الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال أكثر من 11220 عسكريا و87 دبابة و42 مركبة مشاة قتالية، و74 ناقلة جند مدرعة، إضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية أخرى.