توفير 210 منح دراسية بالجامعات الخاصة لطلاب جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

وقع الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، على عدد من خطابات الترشيحات للعديد من الجامعات الخاصة، وذلك لطلاب المحافظة المتفوقين علميًا ورياضيًا على مستوى الجمهورية بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وكذلك المتميزين من ذوي الهمم ومن باقي الفئات، وذلك لترشيحهم للحصول على المنح الدراسية الكلية المجانية، أو الجزئية طبقًا للأعداد المتاحة من المنح، وحسب الجامعات التي قدمت منح دراسية لأبناء جنوب سيناء.

وأكد المحافظ، أن الترشيحات اعتمدت على المعايير والاشتراطات الواردة بتعليمات واشتراطات التقدم للمنح، والتي أعلنتها المحافظة منذ أكثر من شهرين، وذلك حسب ترتيب المجموع من الأعلى للأقل داخل كل فئة، أو شريحة من الفئات المتقدمة للمنح.

وأشار إلى توفير 210 منح دراسية مختلفة لأبناء المحافظة، بواقع 79 منحة مجانية كاملة، و131 منحة جزئية بنسب خصم تتراوح من 10 وحتى 50% من المصروفات.

ووجه بضرورة إبلاغ الطلاب وأولياء الأمور الذين جرى ترشيحهم للحصول على تلك المنح وذلك بعد المراجعة النهائية لكشوف الترشيحات وإرفاقها مع الخطابات التي قام بتوقيعها للجامعات التي نجح في الحصول على منح دراسية بها.

وأوضح أنه يقوم بعدة محاولات مع جامعة بدر، وجامعة فاروس بالإسكندرية وبعض الجامعات الأخرى للحصول على مزيد من المنح لصالح الطلاب.

وقدم المحافظ، التهنئة للطلاب الذين جرى ترشيحهم للمنح وأولياء أمورهم على ذلك التوفيق في تلك المرحلة، وطالبهم بالاستمرار في الجد والاجتهاد والمثابرة والعمل الدؤوب في تحصيل العلم، والاستمرار في تفوقهم بالكليات والجامعات التي ترشحوا لمنح دراسية بها، وذلك حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحفاظ على استكمال دراستهم بالمنحة.

وأكد ضرورة سرعة تواصل الطلاب مع الجامعات المرشحين إليها للاستفسار عن التفاصيل والمستندات المطلوبة وباقي الإجراءات الإدارية للالتحاق والتسجيل، ومعرفة قيمة الرسوم الإدارية، وأي رسوم أو مصروفات أخرى لتسجيل المواد أو خلافه.