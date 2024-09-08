ندب نيفين محمد للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي للتسويق والعلاقات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتورة نيفين محمد يوسف الصغير، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتسويق والعلاقات العامة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد.

والدكتورة نيفين محمد يوسف الصغير، تتولى منصب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالعلمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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