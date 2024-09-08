محافظ الدقهلية يتسلم لحوم أضاحي الأوقاف لتوزيعها على مستحقى تكافل وكرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تسلم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم ، دفعة جديدة من لحوم صكوك "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة مقدمة من وزارة الأوقاف، وسيتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي .

جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور محمد حسين مدير الدعوة بأوقاف الدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية..

وقال المحافظ إلي أن إجمالي ما وصول حتى الآن من وزارة الأوقاف من صكوك إطعام الطعام 79 طنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .

وأكد مرزوق أنه سيتم إيصال لحوم الصكوك إلي مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، موجها بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك إطعام الطعام والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية .