بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 8 رؤساء محاكم استئناف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا برقم 375 لسنة 2024 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 22/9/2024، حتى 30/6/2025، وذلك على النحو التالي:
- القاضي محمد نصر سيد أحمد نصر - رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضي محمد محمد مصطفى سالم - رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
- القاضي محمد أحمد أبو زيد سليم - رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
- القاضي حسين عبد الكريم حسين قنديل - رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
- القاضي فكري صادق إبراهيم غانم - رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
- القاضي أحمد محمد محمد إسماعيل الماجري - رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف.
- القاضي مجدي أحمد محمد مصطفى - رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.
- القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
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