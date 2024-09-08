بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 8 رؤساء محاكم استئناف

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا برقم 375 لسنة 2024 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 22/9/2024، حتى 30/6/2025، وذلك على النحو التالي:

محمد يوسف

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