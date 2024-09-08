السياحة والآثار: اكتشافات حصن الأبقعين تبرز اهتمام مصر القديمة بحماية حدودها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن الثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة التي تم اكتشافها مؤخرا في منطقة آثار تل الأبقعين بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة تبرز اهتمام مصر القديمة بحماية حدودها.

وقال "شاكر"، في مقابلة مع قناة النيل الإخبارية، إنه تم اكتشاف ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة والطعام والمواد الغذائية من عصر الدولة الحديثة، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة آثار تل الأبقعين بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، مما يؤكد اهتمام البلد منذ القدم بفكرة المحافظة على الحدود.

وشدد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على أهمية أخذ الجدية في البحث عن الاستكشافات الأثرية في مناطق الوجه البحري، مؤكدًا أن هذه الاستكشافات ستساهم في تعزيز الوجهة السياحية في الوجه البحري.

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