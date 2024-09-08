البعريني: لأهمية انتخاب رئيس لقيادة المرحلة التي تتسم بالغموض

شدد عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، على أن "التكتل مستمر بمساعيه الرّئاسية ويبحث في تفعيل طروحات وأفكار جديدة"، مرحّبًا بـ"المساعي الخارجية التي تدعم الطروحات الداخلية لبلورة الاستحقاق الرئاسي".

وأكد البعريني، خلال سلسلة لقاءات في مكتبه في المحمرة، على "أهميّة التوقّف عند الإيجابيّة لا السلبيّة، مسجلاً نقاط عدة يمكن البناء عليها في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الماضي وخطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأحد الماضي".

ولفت إلى "أهمية انتخاب رئيس لقيادة المرحلة التي تتسم بالغموض، في ظل التعنّت الاسرائيلي الذي يستمر بالتصعيد، وما شهداء الدفاع المدني بالأمس سوى دليل على استمرار العدو بوحشيّته وإجرامه بحق الأبرياء والمدنيين".

وعن توقيف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، أوضح "أنّنا أمام سابقة قضائيّة جريئة في بلد مُحاصَر بالمحسوبيات"، آملا أن "تستكمل العدالة مسارها الطبيعيّ بشكل مستقل وبعيدًا من التدخلات السياسيّة".