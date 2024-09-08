"النشرة": شكوى لرئيس جامعة كاثوليكية من زعيم مسيحي

علمت "النشرة"، بأنّ رئيس جامعة مارونية في العاصمة بيروت اشتكى أمام مقربين منه، من سوء الاستقبال الذي لقيه عند زيارته لزعيم مسيحي نافذ، متوعدًا بالمعاملة بالمثل تجاه أنصاره في الجامعة، مدّعيًا أنهم يسعون لاحتكار المراكز تحت عناوين مذهبية.

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