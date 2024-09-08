عقيص التقى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع وبحثا بواقع الصناعة الوطنية وسرعة نهوضها

إلتقى عضو تكتل نواب "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في دارته في كسارة، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل يرافقه بعض أعضاء مجلس الادارة الجديد.
وبحث المجتمعون، في واقع الصناعة الوطنية وسرعة نهوضها بعد الازمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد وضرورة تحديث تشريعات جديدة حول التسوية الضريبة عن الاعوام 2020-2021-2022.
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