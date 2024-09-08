إعلام إسرائيلي عن مسؤول أمني: الحملة العسكرية في لبنان تقترب رغم أن توقيتها لم يُحدد بعد

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أمني، قوله إنّ "الحملة العسكرية في لبنان تقترب رغم أن توقيتها لم يحدد بعد".

وذكر المسؤول أنّه "أمامنا خياران إمّا التوصل لاتفاق بغزة أو انهيار المفاوضات وحرب ضد حزب الله".

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أنني أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال"، عند الحدود مع لبنان.

وقال: "ملزمون بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

في آب الماضي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية، أنّ "القوات المنتشرة بالضفة الغربية تأتي على حساب خطة لنقل القوات نحو الشمال"، عند الحدود مع لبنان.

وأشارت المصادر حينها إلى أنّ "عملية الضفة الغربية لن تسمح بتحديث أهداف الحرب لتشمل إعادة سكان الشمال".

ومع الاستمرار الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، والتي وصفها بالأوسع منذ عام 2002،.

وتأتي هذه العملية تزامنًا مه المواجهات مع حزب الله في الشمال والاعتداءات اليومية على جنوب لبنان.