قتلى جراء قصف استهدف أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن ثلاث نساء قُتلن جراء قصف استهدف قرية صغيرة في المنطقة اليوم الأحد.

وأضاف أن قرية "تشيركايسكه" تعرضت للقصف، مما أدى لمقتل النساء اللاتي بلغت أعمارهن 43 و45 و53 عاما وإصابة رجل واحد وإلحاق أضرار بما لا يقل عن تسعة مبان.

وحث حاكم دونيتسك، في رسالة عبر تطبيق "تلغرام"، السكان على المغادرة.

وتحقق روسيا، منذ شهور، تقدما في منطقة دونيتسك وتعلن، من حين لآخر، السيطرة على فيها.

وقال الجيش الأوكراني، في إفادته اليومية عن الوضع على الخطوط الأمامية، إنه نحو 100 اشتباك وقعت في دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.