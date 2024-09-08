اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والهند

صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأن الأمانة العامة ستستضيف يوم غدٍ الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024م، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والهند، وذلك بحضور وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكر.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند ودول الخليج وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة مشيراً إلى أن هذا الاجتماع تأتي في إطار حرص دول المجلس على استكشاف وفتح آفاق جديدة للتعاون من جهة، وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الدول والمنظمات في العالم من جهة أخرى، وأنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة مواضيع في العديد من المجالات التي تخدم مصالح الجانبين المشتركة وتحقق الفوائد لشعوبهم.

وسيعقد على هامشه اجتماع المجلس الوزاري الـ161 لمجلس التعاون، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، لبحث عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالدوحة ديسمبر 2023م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

يأتي هذا الحدث المهم في إطار جهود مجلس التعاون لتوسيع قاعدة التعاون مع الدول الكبرى كالهند، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.