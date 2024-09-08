علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على عملية معبر اللنبي، بالقول "سنزيد إجراءاتنا بالضفة في مواجهة محاولات إيران لنشر الإرهاب نحو حدودنا".

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت عن عملية معبر اللنبي: سنزيد إجراءاتنا بالضفة في مواجهة محاولات إيران لنشر الإرهاب نحو حدودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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