"هآرتس": مدير الـ"CIA" أجرى محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر لتعديل تفاصيل المقترح بشأن غزة

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر، قولها إنّ "مدير المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز أجرى محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر لتعديل تفاصيل المقترح"، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وذكر مسؤول أميركي، وفق الصحيفة، أنّ "التوصل لتسوية بشأن عدد الأسرى ممكن لأن التفاصيل الدقيقة تبقى خلف الأبواب ولا يعلن عنها"، مضيفًا "الإدارة الأميركية تواصل العمل على تقليص الخلافات بشأن مقترح الصفقة رغم أجواء التشاؤم".

وأشار إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "انزعجت بشدة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا"، مشددًا على أنّ "فرص التوصل لاتفاق مع حماس كانت منخفضة فعلا لكن نتانياهو قلل منها أكثر بعد تصريحاته".