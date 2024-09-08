"النشرة": غارة على كفركلا وقصف مدفعي إسرائيلي على اطراف مارون الراس وكفرشوبا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا، وقصف مدفعي اسرائيلي بقذائف الهاون على اطراف بلدة مارون الراس".
كذلك أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا تتعرض الان لقصف مدفعي اسرائيلي وتضرر بعض المنازل المجاورة للمناطق المستهدفة".
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