قداس بمناسبة عيد مولد السيدة العذراء في كنيسة سيدة الحصن في إهدن

ترأس الخورأسقف اسطفان فرنجية قداس عيد مولد مريم العذراء في كنيسة سيدة الحصن في إهدن، عاونه المونسنيور جورج الخلّي من رعية سيدة الأرز- بوسطن والخوري طوني فرنجية والشماس ادوار فرنجية، وبمشاركة عدد من الرهبان والراهبات وحضور حشد من المؤمنين.

وألقى فرنجية عظة قال فيها: "المنارة هي التي تدلّ على الطريق، والمنارة بالنسبة لنا نحن أبناء المسيح هي كلمة الله، هي الإنجيل، هذه الكلمة يجب أن تحتلّ المرتبة الأولى في حياتنا ونعطيها الوقت الكافي من خلال القداس أو القراءة أو التنشئة المسيحية أو القراءة الروحية، فتُنير كلمة الله طريقنا وإلا نمشي في الظلام ونرفض النور. اليوم نحن أمام خيار العودة الى الكتاب المقدس وتعليمه لأولادنا، لشبيبتنا، وفي رعيتنا مجالات جمّة لنتعمق في كلمة الله".