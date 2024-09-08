قوى الأمن أعلنت عن تعديل أوقات سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولي

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "عطفًا على قرار محافظ البقاع، سيتم تعديل توقيت سير الشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت) على طريق ضهر البيدر الدولي، بِدءً من صباح يوم الإثنين تاريخ 09-09-2024 بحيث يصبح:
- من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، للشاحنات المتوجّهة من بيروت نحو البقاع.
- من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً للشاحنات المتوجّهة من البقاع نحو بيروت.
وطلبت المديرية، من المواطنين، "أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة وبتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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