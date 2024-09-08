المستشار الألماني يدعو لإحياء الجهود من أجل إحلال السلام في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - دعا المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الأحد، إلى إحياء الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، وعقد مفاوضات جديدة بين طرفي الحرب.

وقال شولتز - في مقابلة مع القناة الألمانية الثانية "زد دي إف" - إنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثاتهما الأخيرة على الحاجة إلى عقد مؤتمر سلام جديد يضم مشاركة روسيا.

كما أعرب المستشار الألماني عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لبحث كيفية التوصل إلى السلام بوتيرة أسرع.

وكانت أوكرانيا قد استضافت بالفعل في شهر يونيو الماضي وفودا من 92 دولة في قمة أولى عقدت في سويسرا لتعزيز خطتها للسلام، لكنها لم توجه الدعوة إلى روسيا.