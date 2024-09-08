الجامعة العربية: تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم انتهاك جسيم للقانون الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التحضيري للوزاري ما تقوم به إسرائيل من ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة على مدار أكثر من 11 شهرا واستهداف أكثر من 145 ألف مدني بين شهيد وجريح ومفقود.

وأكد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين التحضيري أن تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني واعتداء على الأمن القومي العربي ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع بالمنطقة.

وحث مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الجنائية الدولية على ضرورة استصدار مذكرات إعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرئيلي.

ودعم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين قرار الرئيس محمود عباس ابو مازن بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل وإنسحاب الاحتلال الفوري من غزة والتأكيد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على كامل الأرض الفلسطينية.

ودعم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين حصول دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.