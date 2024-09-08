الجزائر: المحكمة الدستورية تتسلم محاضر نتائج الفرز من اللجان الانتخابية

ياسر رشاد - القاهرة - تسلمت المحكمة الدستورية الجزائرية اليوم الأحد، محاضر نتائج الفرز من اللجان الانتخابية المنتشرة عبر كافة الأراضي الجزائرية وبمقار البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج.

وأوضح المدير العام للشئون القانونية والقضائية بالنيابة لدى المحكمة الدستورية الجزائرية، أحمد إبراهيم بوخاري - في تصريح صحفي من مقر المحكمة بالجزائر العاصمة - أنه تم تسلم حتى الآن 16 محضرا من اللجان الانتخابية وجاري تسلم باقي المحاضر تباعا.

وأضاف أن رئيس كل لجنة انتخابية يسلم محضر الفرز أو نتائج التصويت، ويتسلم إيصالا بالاستلام، ثم يحول محضر الفرز إلى رئيس المحكمة الدستورية ليقوم بتعيين أعضاء من المحكمة لمراجعة وفحص أصوات الفرز .

وسيقوم رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بالإعلان عن النتائج الأولية في مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة، وذلك قبل اعتمادها من قبل المحكمة الدستورية التي ستعلن عن النتائج النهائية.