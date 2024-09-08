العمل الوطني الفلسطيني: تؤكد ضرورة توحيد الصف لمواجهة العنجهية الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في برنامج جديد يواجه العنجهية الإسرائيلية.

وقالت رتيبة النتشة - في تصريح لقناة "النيل" الإخبارية، اليوم الأحد"إن الحكومة الاسرائيلية الحالية جاءت ببرنامج انتخابي وبرنامج عمل يتضمن حسم الصراع بالقوة في المواضيع العالقة منذ اتفاق أوسلو وحتى اليوم"، مشيرة إلى أن نتنياهو يقوم بإعادة احتلال قطاع غزة والضفة الغربية من خلال العمليات العسكرية التي يفرضها وتقويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإنهاء مسألة اللاجئين وتدمير المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن نتنياهو يتحدث علنا عن عدم رغبته في إنشاء دولة فلسطينية، وأنه سيكون مانع لأي فرصة لقيام الدولة الفلسطينية، مضيفة: "وبالتالي ممارساته في الضفة الغربية حاليا، هي تكثيف لهذه الرؤية التي يرى فيها انهيارا لأية فرصة لإقامة دولة فلسطينية".. وشددت على أن الدفع باتجاه مؤتمر دولي بقيادة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الأممية هو السبيل الوحيد لمواجعة العنجهية الإسرائيلية وتحقيق الدولة الفلسطينية.

ومن ناحية أخري، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو إشارته إلى أنه أصدر تعليماته لقوات الدفاع الإسرائيلية بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال، قائلا: "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ونحن ملتزمون بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بسلام".

كما أشار نتنياهو إلى أنه يدرس اتخاذ تدابير لمكافحة الهجمات المتزايدة في الضفة الغربية، بما في ذلك بناء حاجز على طول الحدود الشرقية.. فيما لفتت الصحيفة إلى أن تصريحات نتنياهو تأتي بعد قرابة عام من الصواريخ التي يطلقها "حزب الله" من لبنان.