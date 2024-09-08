مفوضية الانتخابات الليبية تسلم نحو 189 ألف بطاقة للناخبين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن عدد البطاقات الانتخابية التي سلمتها للناخبين وصل إلى 188 ألفا و868 بطاقة بنسبة 90%، وذلك استعدادا لإجراء الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى.

وذكرت المفوضية - في بيان أورده تليفزيون "الوسط" الليبي اليوم الأحد أن إجمالي عدد الناخبين الذكور الذين تسلموا بطاقاتهم بلغ 132 ألفا و368 ناخبا بنسبة 89% من المسجلين الرجال بينما بلغ عدد الإناث 56 ألفا و500 ناخبة أي ما نسبته 92% من إجمالي المسجلات.

يشار إلى أن أمس السبت كان آخر موعد معلن من المفوضية لتسلُّم بطاقة الناخب، بعدما انطلقت المرحلة الأولى من عملية الترشح لانتخابات المجالس البلدية في 18 أغسطس الماضي.

وكانت المفوضية قد أكدت أن البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل سيكون لها 7 أعضاء في المجلس البلدي أما التي يتراوح عدد سكانها بين 25 ألفا و75 ألف نسمة فيملثها 9 أعضاء بينما سيمثل 11 عضوا البلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة.