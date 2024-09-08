بقيمة 105 ملايين جنيه.. مجمع جديد للعمليات والعنايات المركزة بأورام المنصورة ينهي قوائم الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

يستعد مركز الأورام بجامعة المنصورة، غدًا الاثنين، لافتتاح وتشغيل أحدث مجمع للعنايات المركزة والعمليات وغرف التعقيم، في إطار سعي جامعة المنصورة لتطوير المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية لخدمة المرضى في نطاق محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، واستيعاب أكبر عدد من المرضى.

يقول الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن مركز الأورام يعد من المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة لمرضى الأورام في مصر، نظرًا لما يتمتع به من سمعة عالمية كونه حاصلًا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

وأضاف أن تقارير معدلات الإنجاز لمراكز الأورام على مستوى الجمهورية، والتي عُرضت خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أظهرت تصدر مركز الأورام بجامعة المنصورة أعلى معدلات التردد، حيث سجل 22,302 حالة، ويليه المعهد القومي للأورام بمعدل 13,777 حالة. كما حققت معدلات الأشعة المركز الأول أيضًا بمعدل 15,957 حالة، يليه المعهد القومي للأورام بمعدل 7,395 حالة.

كما بلغت فحوصات الباثولوجي في مركز الأورام 4,744 حالة، يليه المعهد القومي بمعدل 1,974 حالة. ومن جانب آخر، بلغ عدد الحالات المكتشفة المصابة بسرطان الثدي أعلى معدلاته، حيث سجل 3,153 حالة، ويليه مستشفى الدمرداش بمعدل 885 حالة.

فيما كشف الدكتور الشعراوي كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المشروع الجديد المزمع افتتاحه يشمل المرحلة الأولى التي تضم جناح العناية المركزة، ويتكون من 6 غرف، 3 منها غرف عزل بكل منها سرير واحد، و3 غرف منها غرفتان تحتويان على 6 أسرة، وغرفتان تحتويان على 7 أسرة، بإجمالي 22 سريرًا في العناية المركزة.

وأضاف الشعراوي أن وحدة التعقيم المقرر تشغيلها بعد افتتاحها تشمل أحدث أجهزة التعقيم لتعقيم الآلات والمفروشات لجميع أقسام المراكز الطبية.

أما الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام، فقال إن المرحلة الثانية من مشروع مجمع العمليات والعنايات داخل المركز تشمل عمليات التطوير وتحديث وتجديد جناح العمليات الجراحية، الذي يتكون من 5 كبسولات للعمليات الجراحية، وتحضير المرضى، والممر النظيف، والمخازن، والغرف الخدمية بمشتملاتها.

وأضاف النحاس أن المركز يتميز بإجراء عمليات بالطرق الحديثة، ومع التطوير والتحديث المستمر، جرى زيادة سعة العنايات وأصبحت الأسرة على الطراز الحديث.

ولفت إلى أن المركز استطاع القضاء على قوائم الانتظار، خاصة أن فريق الجراحين يجري 60 عملية يوميًا بمعدل 180 عملية أسبوعيًا، والغرفة الجديدة ستسهم بشكل كبير في توفير خدمة طبية مميزة، نظرًا لما يتمتع به المركز من سمعة عالمية.

وأوضح أن جراحات الأورام بها ضغط شديد نظرًا لعدد المترددين، ويتم التحضير على الفور للمريض نظرًا لتوافر جراحين من أمهر جراحي الأورام في مصر والشرق الأوسط داخل المركز وزيادة السعة سواء في غرف العمليات أو العنايات.

ونوه مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة أن الكبسولات الجديدة لغرف العمليات يتم تشغيلها وفقًا لأحدث المقاييس والمعايير والاشتراطات العالمية من حيث جودة التعقيم، وبها كاميرات للتسجيل ونقل البث الحي للعمليات الجراحية.

وأشار النحاس إلى أنه أثناء أعمال تنفيذ المشروع ونتيجة لإعادة التصميم المعماري للدور الرابع داخل المركز، جرى توفير مكان لإنشاء كبسولة إضافية تم تنفيذها بتبرع من جمعية أصدقاء مرضى مركز الأورام، ليكون إجمالي المشروع 6 كبسولات عمليات بتكلفة إجمالية للمشروع كاملة 105 ملايين جنيه.