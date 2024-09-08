الجامعة العربية تؤكد حرصها على أداء مسؤولياتها في مراقبة الانتخابات الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - القاهرة – (أ ش أ)

أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية، حرص بعثة الجامعة على أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في مراقبة الانتخابات الأردنية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأحد، خلال لقاء السفير الذوادي مع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، والذي استعرض الدور الذي تضطلع به الوزارة في العملية الانتخابية، ويتمثل في عدة محاور من ضمنها المساهمة في عملية تسجيل الناخبين بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى تأمين وصول المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع ودور قوات الأمن لحماية المراكز الانتخابية خلال وبعد يوم الاقتراع، وذلك ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأشاد السفير الذوادي بالتعاون والتنسيق البناء بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، معربا عن تقدير البعثة للإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الوزارة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية لضمان سيرها على النحو ‏المأمول.

وفي سياق متصل، التقى السفير الذوادي، مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني جمال الخريشة، وذلك في إطار، جولته الهادفة إلى مقابلة مختلف شركاء العملية الانتخابية في الأردن.

وأطلع الوزير الأردني، السفير الذوادي على أنشطة وبرامج الوزارة التثقيفية المتعلقة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين، ومبادرات التوعية التي أطلقتها الوزارة لتشجيع الناخبين بشكل عام وخاصةً فئة الشباب على المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

بدوره، أثنى السفير الذوادي رئيس البعثة على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مجال التوعية الانتخابية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المساعي المقدرة في مشاركة واسعة من قبل كافة فئات الشعب الأردني في الانتخابات المقبلة.