سفير مصر: عدنا للتركيز على ملف الرئاسة وإعادة الزخم إليه

ذكر السفير المصري لدى لبنان ‎علاء_موسى، في تصريح لقناة "الجديد"، "أننا ذهبنا جميعاً الى التعامل مع موقف عاجل وهو التصعيد الأخير الذي شهدناه، واليوم عدنا الى التركيز على ملف الرئاسة وإعادة الزخم إليه وإجتماع سفراء الخماسية سيلتأم مع عودة جميع السفراء الى بيروت".

وقال: "الحراك الفرنسي واللقاء في الرياض خطوة مهمة وهذا يدلّ على رغبة بالتحرّك الى الأمام".

وأضاف موسى "القضية ليست في كمية المبادرات ولكن القضية تكمن في البحث عن المشتركات بالأفكار المطروحة لتحقيق تقدم في ملف الرئاسة".