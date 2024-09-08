أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنه "يتم التداول في وسائل التواصل الإجتماعي بيان منسوب الى مصرف لبنان وممهور بتوقيع حاكم مصرف لبنان بالانابة يحدد فيه سعر الصرف."، مؤكداً أن "هذا البيان هو مزور".

كانت هذه تفاصيل خبر مصرف لبنان: البيان المُتداول والمنسوب الى المصرف بشأن تحديد سعر الصرف هو بيان مزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.