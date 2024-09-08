6 إصابات حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة خربة سلم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث، أن "حصيلة الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة خربة سلم، حيث أدت إلى 6 إصابات من بينها 5 طفيفة جدا في المنازل المحيطة بالمكان المستهدف، وعولجت في طوارئ مستشفى تبنين الحكومي، وإصابة سادسة استدعت دخولا للمستشفى نفسه لتلقي العلاج".

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