إعلام إسرائيلي: المعابر الحدودية البرية مع الأردن سيُعاد فتحها صباح غد

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن "المعابر الحدودية البرية مع الأردن سيعاد فتحها صباح غد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 3 إسرائيليّين جرّاء عمليّة إطلاق النّار على معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، مشيرًا إلى "أنّنا قتلنا منفّذ العمليّة الّذي جاء من الأردن على متن شاحنة، وأطلق النّار على القوّات الّتي تحرس المعبر".

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أن "التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار عند جسر الملك حسين تشير إلى أن المنفذ هو مواطن أردني اسمه ماهر الجازي والحادث هو عمل فردي".

وذكرت الداخلية الأردنية، أنه "تم الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد حادثة جسر الملك حسين"، مشددةً على "أننا نجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن".