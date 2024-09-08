لوبن دعت ماكرون إلى إجراء استفتاء لإنهاء الأزمة السياسية في فرنسا

حثّت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "إجراء استفتاء على قضايا رئيسية مثل الهجرة والأمن"، مشيرة إلى أن "سماع رأي الفرنسيين بشأن هذه المسائل قد يساعد في الخروج من المأزق السياسي".

ويواجه رئيس الوزراء الجديد رفضا من "الجبهة الشعبية الجديدة"، صاحبة أكبر كتلة في الجمعية الوطنية، رغم افتقارها لأغلبية مطلقة.

وتظاهر أكثر من 100 ألف من أنصار الجبهة اليسارية في مختلف أنحاء فرنسا السبت للاحتجاج على تعيين بارنييه والتنديد بـ"استيلاء ماكرون على السلطة".

وعيّن ماكرون الخميس ميشال بارنييه (73 عاما) رئيسا للوزراء، سعيا للمضي قدما بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في تموز وأسفرت نتائجها عن جمعية وطنية منقسمة تفتقر لأغلبية مطلقة.