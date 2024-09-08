مرشح المعارضة الفنزويلية وصل إسبانيا بعد منحه اللجوء السياسي

وصل مرشح المعارضة الفنزويلية للانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس أوروتيا، إلى إسبانيا التي وافقت على منحه اللجوء السياسي، بعد شهر أمضاه متخفّيا في بلده الذي يشهد أزمة سياسية عميقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان أن غونزاليس أوروتيا وصل برفقة زوجته مرسيدس، على متن طائرة لسلاح الجو الإسباني حطت في قاعدة توريخون دي اردوث الجوية قرب مدريد.

وكانت السلطات الفنزويلية أكدت في وقت سابق أنها أصدرت إذنا للمعارض بالمغادرة "لمصلحة السلام" في البلاد.

وفنزويلا تشهد أزمة سياسية جديدة منذ انتخابات 28 تموز التي أُعلن فيها رسميا فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فيها بولاية ثانية من ست سنوات.

وتطعن المعارضة بهذه النتيجة، وتعتبر أنّ مرشحها غونزاليس أوروتيا حصد العدد الأكبر من أصوات الناخبين. ورفضت جهات إقليمية ودولية عدة الاعتراف بالنتائج الرسمية للانتخابات.