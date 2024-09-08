إصابة فلسطينيَين اثنَين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الخليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة شابين فلسطينيَين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب قرية خرسا جنوب الخليل في الضفة بزعم محاولة دهس جنود إسرائيليين. بدورها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا إصابة مواطنَين برصاص القوات الإسرائيلية، قرب قرية خرسا، جنوب الخليل. وذكرت أن القوات الاسرائيلية أطلقت النار صوب مركبة قرب خرسا، ما أدى لإصابة مواطنين كانا يستقلانها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما.

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