فارس الجميل: الأولوية لدى ميقاتي التصدي لتمادي العدوان الاسرائيلي

أشار المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل، الى ان "الأولوية لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التصدي لتمادي العدوان الاسرائيلي بعد استهداف آليات الدفاع المدني".

ووجه الجميّل، في حديث عبر الـNBN، تحية الى "الجنوب الصامد وعزى بشهداء الدفاع المدني"، مشددا على ان "هذا الموضوع الأبرز في اللقاءات السياسية، لأن العدوان تجاوز الحدود، ولم يعد يعطي أي اعتبار لأي قانون، وسيضع رئيس الحكومة المسؤولين الأمميين أمام مسؤولياتهم غدا خلال اجتماعه مع سفراء مجلس الامن، خصوصاً وان لبنان دائماً ما يتجه الى مجلس الأمن ويقدم الشكاوى".

ولفت الى أن "الجانب الاسرائيلي لا يأبه لاي قانون دولي ويستمر في عدوانه، فما يحصل تجاوز للخطوط الحمر حتى من يحاول اطفاء النار التي يتسب بها العدو يقتل، فمجرد قتل المدنيين مرفوض والقتل بالمطلق مرفوض وخطير".

وأكد أن "استهداف أي شخص في الجنوب والاعتداء على المدنيين في الجنوب هو خروج عما يسمى قواعد الاشتباك، فالحرب والعدوان الاسرائيلي على الجنوب امر خطير يتجاوز كل القوانين الدولية".

وأضاف "على اعضاء مجلس الأمن التحرك لردع العدوان الاسرائيلي وايجاد حل يكون مرتكزاً على القوانين الدولية وتطبيق القرار 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملاً والعودة الى كل القوانين التي ترعى العلاقات وقواعد الاشتباك والضغط على اسرائيل لعدم تجاوزها الخطوط الحمر ووقف عدوانها على لبنان".

وعن التصعيد المعلن من قبل العسكريين المتقاعدين، اعتبر انه "مستغرب خاصة ان الحكومة دعت لمناقشة مشروع قانون الموازنة الثلاثاء، وفيها بنود تتعلق بكل فئات القطاع العام ممن هم في الخدمة او التقاعد"، لافتا الى ان "محاولة الضغط على الحكومة لأخذ الامور إلى منحى آخر أمر مرفوض، في حين ان المطلوب ان يفتح بين الوزراء باب نقاش هادئ لاعطاء تقديمات وفق ما هو متوفر في الخزينة على ان تتخذ الحكومة خطوات موازية ليجري العمل عليها عن طريق مساعدات اجتماعية في انتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب".

وكشف الجميل، أن "الحكومة لن تنتظر الى حين اقرار هذا الموضوع في مجلس النواب، هناك خطوات موازية سيتم العمل عليها ان لناحية اعطاء سلف على الراتب او اي نوع من المساعدة الاجتماعية لهذه القطاعات ومن ضمنهم للعسكريين المتقاعدين، وبالتالي فان هذا الموضوع لا يجوز ان يقابل بتصعيد وكلام عالي النبرة، لان اي تصعيد لا فائدة منه بل سيؤدي الى خسارة الحقوق".