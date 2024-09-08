الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي ودوي انفجارات في حمص وطرطوس

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل روسيا اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد، مما أدى إلى سماع دوي انفجارات في سماء مدينتي حمص وطرطوس.

وأضاف المراسل أن الدفاعات الجوية السورية كانت قادرة على اعتراض معظم الهجمات، وقد شهدت المناطق المحيطة بانفجارات قوية خلال التصدي للقصف.

مدير مكتب نتنياهو: لا تغيير في الوضع القائم بالمسجد الأقصى

صرح مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لجنة "الكابينيت" الأمنية اليوم، بأن الوضع القائم في المسجد الأقصى سيظل كما هو دون أي تغييرات.

وأوضح في تصريحاته للصحف العبرية أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وأنه لا توجد نية لتغيير أي من الأوضاع الحالية في الموقع الديني الهام.

وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة حول المسجد الأقصى، حيث يسعى العديد من الأطراف إلى فهم موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة الوضع في الموقع.

وزير الدفاع الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية والأمريكية تعمل بشكل وثيق لردع التهديدات التي تشكلها إيران

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم، بأنه بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، التطورات العملياتية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح غالانت في بيان له أن القوات الإسرائيلية والأمريكية تعملان بشكل وثيق لضمان ردع التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها في المنطقة. وأضاف: "نحن ملتزمون بالتعاون الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار والأمن في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أهمية تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين لمواجهة التحركات الإيرانية وتلك المدعومة من قبلها، والتي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد مصالح إسرائيل وأمنها القومي.

أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

أفادت صحف كويتية، يوم الأحد، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي.

ووفقًا لمرسوم أميري صدر عن الديوان، تم تعيين نورة سليمان سالم الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، لتولي منصب وزير النفط بالوكالة إلى جانب مهامها الحالية. وجاء هذا القرار حسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول أسباب استقالة العتيقي، ما ترك الباب مفتوحًا للتكهنات حول خلفيات القرار. ومع ذلك، أثار التعديل الوزاري اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد، في ظل التحديات التي تواجه قطاع النفط الكويتي.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت تشهد فيه الكويت تغييرات حكومية متكررة، مما يعكس الحراك الدائم داخل الإدارة الكويتية لمواكبة التحديات الداخلية والخارجية.