غالانت: القوات الإسرائيلية والأميركية تعمل بشكل وثيق لردع التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الى أن "القوات الإسرائيلية والأميركية تعمل بشكل وثيق لردع التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها"، لافتاً الى انني "بحثت مع قائد القيادة الوسطى الأميركية الوضع العملياتي والاستراتيجي في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على عملية معبر اللنبي، بالقول "سنزيد إجراءاتنا بالضفة في مواجهة محاولات إيران لنشر الإرهاب نحو حدودنا".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي، أن "3 أشخاص إسرائيليين قُتلوا في هجوم بالرصاص في معبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يسمى في الأردن ومعبر الكرامة كما يسمى في الجانب الفلسطيني) بين الأردن والضفة الغربية"، بينما قال بنيامين نتانياهو إن "هذا يوم صعب على إسرائيل".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن "هناك عددا من الضحايا في مكان الواقعة، وتم تحييد مطلق الرصاص".

وقال جهاز نجمة داود الحمراء "وجدنا 3 رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية"، مشيرا إلى أنه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري "بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم في الموقع".