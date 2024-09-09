وسائل إعلام سورية رسمية: تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي على مصياف ودوي انفجارات في طرطوس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن العدوان الإسرائيلي استهدف محيط مدينة مصياف بريف حماة، حيث شنت طائرات حربية هجمات بالصواريخ على المنطقة. وفقاً للتقارير، تصدت الدفاعات الجوية السورية لمحاولات القصف، وتمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ التي استهدفت المدينة.

في ذات السياق، سُمع دوي انفجارات في سماء مدينة طرطوس، وهو ما أثار قلقاً في المنطقة. وقد أشار المسؤولون إلى أنه يجري حالياً التحقق من مصدر هذه الانفجارات وأسبابها المحتملة.

وسائل إعلام عربية: صفارات الإنذار تدوي في فسوطة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عربية ، منذ قليل ، بأن صفارات الإنذار دوت اليوم في مستوطنة فسوطة الواقعة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الصفارات أُطلقت كإجراء تحذيري في أعقاب تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة. لم ترد بعد تفاصيل حول طبيعة التهديد أو الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بعد تفعيل الإنذارات.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي ودوي انفجارات في حمص وطرطوس

أفاد مراسل روسيا اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد، مما أدى إلى سماع دوي انفجارات في سماء مدينتي حمص وطرطوس.

وأضاف المراسل أن الدفاعات الجوية السورية كانت قادرة على اعتراض معظم الهجمات، وقد شهدت المناطق المحيطة بانفجارات قوية خلال التصدي للقصف.

مدير مكتب نتنياهو: لا تغيير في الوضع القائم بالمسجد الأقصى

صرح مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لجنة "الكابينيت" الأمنية اليوم، بأن الوضع القائم في المسجد الأقصى سيظل كما هو دون أي تغييرات.

وأوضح في تصريحاته للصحف العبرية أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وأنه لا توجد نية لتغيير أي من الأوضاع الحالية في الموقع الديني الهام.

وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة حول المسجد الأقصى، حيث يسعى العديد من الأطراف إلى فهم موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة الوضع في الموقع.

وزير الدفاع الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية والأمريكية تعمل بشكل وثيق لردع التهديدات التي تشكلها إيران

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم، بأنه بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، التطورات العملياتية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح غالانت في بيان له أن القوات الإسرائيلية والأمريكية تعملان بشكل وثيق لضمان ردع التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها في المنطقة. وأضاف: "نحن ملتزمون بالتعاون الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار والأمن في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أهمية تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين لمواجهة التحركات الإيرانية وتلك المدعومة من قبلها، والتي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد مصالح إسرائيل وأمنها القومي.