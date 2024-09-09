المغرب.. مقتل 11 شخصًا بسبب السيول المطرية القوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط – (أ ش أ)

أعلنت الداخلية المغربية أن السيول المطرية الرعدية القوية التي تعرضت لها بعض الأقاليم في المغرب، أسفرت عن تسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا (سبعة أشخاص)، وتزنيت (شخصان) والراشيدية (شخصان أحدهما من جنسية أجنبية).

وأوضحت الداخلية أن السيول المطرية أسفرت أيضا عن تسجيل تسعة أشخاص في عداد المفقودين بكل من أقاليم طاطا والراشيدية وتارودانت.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد شهدت المناطق المتضررة، حسب الداخلية المغربية، انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا تعرض لانهيار كلي، وأربع منشآت فنية متوسطة انهيار كلي أو جزئي، وتضرر 93 طريقا، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات المعنية إلى حدود الساعة من إعادة حركة السير بـ 53 منها.

كما أسفرت السيول المطرية عن إلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية.

وأكدت الداخلية أن السلطات المعنية تبذل أقصى الجهد من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات.

وطالبت وزارة الداخلية المغربية السكان وزوار المناطق المعنية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أيِ سلوك قد يعرض حياتهم للخطر، لاسيما وأن الحالة الجوية مازالت غير مستقرة، مع الالتزام التام بتوجيهات وإرشادات السلطات حفاظا على سلامتهم.