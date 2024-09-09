هيئة الدواء تشارك في حلقة نقاشية عن مواد الخام الصيدلانية بمعرض فارماكونيكس



محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

شاركت هيئة الدواء المصرية في الحلقة النقاشية المنعقدة حول المواد الخام الصيدلانية بعنوان "Raw Material Journey"، والتي عقدت خلال فاعليات المعرض الدولي فارماكونيكس، المنعقد خلال الفترة 8-10 من سبتمبر الجاري، بحضور العديد من الجهات والمؤسسات الافريقية والعارضين والمستثمرين الأجانب.

شملت الحلقة تبادل تجارب الجهات الرقابية من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية للدواء حول القواعد التنظيمية للمواد الخام الصيدلانية، حيث تحدثت ممثلة هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أميرة حسني، مدير عام الإدارة العامة للاستيراد والإفراج الطبي الجمركي، من خلال تقديمها لعرض تقديمي حول الأطر التنظيمية للاستيراد والإفراج الجمركي للمواد الخام الصيدلانية والمواد المستخدمة في التعبئة في الصناعات الصيدلية، مع تسليط الضوء علي جانب من جهود هيئة الدواء المصرية لإنشاء إطار تنظيمي للمواد الخام الصيدلانية لتحقيق المأمونية والفاعلية للدواء.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تقوم بتطبيق أحدث المتطلبات العالمية في الاستيراد والإفراج الجمركي، لاسيما تلك المعمول بها في منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والمديرية الأوروبية لجودة الدواء والرعاية الصحية EDQM، مثل حصول مصنعي المواد الخام على شهادات الجودة ISO وشهادات ممارسات التصنيع الجيد GMP المصدرة من جهات دولية أو سلطات تنظيمية معتمدة.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل تبادل الخبرات والمعرفة لتقديم أفضل مستويات الأداء التنظيمية، انطلاقاً من ريادتها الإقليمية ومسؤولياتها تجاه كافة أبناء القارة الإفريقية.