50% الحد الأدنى.. موعد التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

يبدأ مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، الثلاثاء المقبل، فتح الموقع الإلكتروني للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وللمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024.

ويشارك في المرحلة الثالثة الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% بواقع 100561 والشعبة الأدبية بواقع 20976، ليكون الإجمالي 121537 طالبًا.

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2024 ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.