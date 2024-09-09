تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط سريع ومباشر لتسجيل الرغبات للناجحين بالدور الأول ثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

يبدأ الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024 وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية تدوين رغباتهم بدءا من الثلاثاء 10//9/2024 حتى الخميس الموافق 12/9/2024.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم بـ الضغط هنا.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيشارك في المرحلة الثالثة الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% بواقع 100561 والشعبة الأدبية بواقع 20976، ليكون الإجمالي 121537 طالب وطالبة.

وأضاف أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2024 ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.